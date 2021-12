Live In, Bonetti a Sky TG24: "Donne vittime di violenza non sono sole"

"C’è un impegno di questo governo nel dire alle donne vittime di violenza che non sono sole". A dirlo, ospite della seconda giornata di Sky TG24 Live In da Courmayeur ( IL RACCONTO DELLA GIORNATA ), è il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, parlando del ddl approvato ieri dal Consiglio dei ministri per prevenire e contrastare la violenza di genere. Nel panel dedicato alla lotta contro i femminicidi hanno partecipato anche Filomena Lamberti (autrice del libro Un'altra vita) e Carlotta Vagnoli (scrittrice), poi il talk è stato chiuso da un messaggio del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

Filomena Lamberti: “Avevo paura e son passati 30 anni”

leggi anche

Live In Courmayeur, Segre: “Odio conosciuto da bambina c’è ancora”

Nel corso del panel anche il racconto di Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito che aveva lasciato dopo 30 anni di vessazioni: “Non avevo mai parlato con nessuno, perché i ragazzi devono capire che l’uomo possessivo e violento è molto astuto a creare isolamento intorno a te, così non puoi chiedere aiuto a nessuno. Non ho denunciato perché avendo i figli piccoli ho dato priorità a loro senza fra mancare loro nulla, non avevo un’indipendenza economica, avevo paura che intervenissero gli assistenti sociali e mi togliessero i figli, ma non trovavo risposte e così son passati 30 anni”. Alla base della storia di Filomena Lamberti anche la mancanza dell’inidpendenza economica: “Lavoravo con lui ma non avevo una mia ‘paghetta’, mi dava i soldi per comprare quello che serve in una casa, facevamo i conti. Anche se me li avesse dati non avrei saputo come spenderli, non uscivo mai da sola, mi era proibito fare shopping o prendere un caffè con un’amica”.