Live In Courmayeur, Segre: “Odio conosciuto da bambina c’è ancora”

La senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah e la giurista ed ex ministra della Giustizia Paola Severino dialogano su come combattere i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo. Le due ospiti hanno dialogato anche di amore, futuro, donne, violenza. "Il contrario dell'odio è l'amore ed è la Costituzione stessa che introduce questo principio"

Come combattere i fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo? Se lo chiedono la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, e Paola Severino, giurista ed ex ministra della Giustizia, nella seconda giornata di Sky TG24 Live In Courmayeur (IL RACCONTO DELLA SECONDA GIORNATA - L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI). “Purtroppo io ho conosciuto l’odio da bambina ma continuo a sperimentarlo anche adesso. Il contrario dell’odio è l’amore ed è la Costituzione stessa che introduce questo principio con l’articolo 3, che spiega come devono essere trattati gli esseri umani: tutti allo stesso modo”, ha detto Segre. “Credo che l’amore sia la cosa più importante, è il primo sentimento che incontriamo dalla nascita. Dal punto di vista sociale l’amore è quello che deve contrapporsi all’odio. Un equilibrio tra questi sentimenti che sono tutti umani può essere generato dalla memoria, dalla storia”, ha detto Severino. “L’amore che porta alla memoria l’ho sperimentato anche in un processo che ho seguito da avvocato, il processo Priebke sull'armadio della vergogna in cui erano occultati tutti i documenti con i crimini nazi-fascisti. La giustizia in quel caso diede l’equilibrio e l’amore riuscì a superare l’odio. Fu grazie alla testimonianza dei sopravvissuti che si riuscì a fare ciò”, ha raccontato Severino.

Odio e social: come combattere l'hate speech

Nella platea del teatro a Courmayeur ci sono i ragazzi, ai quali è dedicata questa edizione di Live In. La senatrice Segre si rivolge a loro parlando delle parole di odio sui social: "Mi fa paura il gioco al massacro di scambiarsi insulti e odio. Dalle parole si passa alle azioni e spesso si perde il controllo: e quella diventa un'azione gravissima", ha affermato. "La cultura, i sentimenti, le condizioni familiari che possono cambiare le cose: chi è amato non può odiare", ha detto Segre. "Famiglia e cultura sono i due antidoti all'odio sociale", conferma la giurista Severino. "Perché c'è questa violenza, perché è diventato un sentimento virale?", si chiede l'ex ministra ricordando lo studente italiano della Columbia University Davide Giri, ucciso giovedì sera a New York dal membro di una gang. E ancora: "Un buon giornalismo ha una grandissima responsabilità di invitare al dialogo. Abbiamo riscoperto il valore del giornalismo attraverso il disvalore dei social. La professionalità dei giornalisti può contrastare l'odio dei social".

Donne e violenza: le nuove misure del governo

La discussione si è spostata poi sulla questione di genere e nello specifico della violenza sulle donne. "Chi arriva alla violenza e al femminicidio deve essere punito. La società si è evoluta moltissimo in tutti i campi, ma si arriva ancora a pensare alla sudditanza e alla figura della donna in cucina. Le misure prese dal governo sono necessarie e anzi, dovevano arrivare molto prima", ha detto Segre. "Credo che lo sforzo maggiore debba farlo la società. Dal punto di vista giuridico c'è un'importante novità: non occorre la denuncia per chiedere la punizione di questi reati. Vuol dire aiutare la donna che spesso è segregata, ha paura e non denuncia. Ma vuol dire anche richiamare alla responsabilità gli altri", spiega la giurista. "Siamo coinvolti anche noi nella tutela di queste donne, chiunque si accorga di un dettaglio, di un indizio di violenza è chiamato a intervenire. Sono le cosiddette red flags, le bandierine rosse che devono far scattare il campanello d'allarme", ha detto Severino. "Mai trascurare i sintomi: sono quelli che permettono di intervenire".

Donne e futuro: il soffitto di cristallo

"Spesso le donne non riescono a sfondare nemmeno il livello successivo a quello iniziale, non solo il soffitto di cristallo. Questo perché la società non ci permette di conciliare facilmente famiglia e lavoro", spiega Severino parlando del gender gap e delle opportunità lavorative di uomini e donne. "Ho sempre sognato di avere un piccolo asilo nel mio studio. Ma questo lo deve fare lo Stato. Io sono stata aiutata da mia madre ed è stata una grande fortuna", racconta. "Ho tante amiche che hanno iniziato con me la carriera universitaria, ma solo io sono diventata Rettrice. Questo testimonia la 'piramide' che si stringe e dà meno opportunità a noi donne al vertice", spiega Severino parlando della sua carriera. Riferendosi poi all'espressione "donna di potere", continua: "Per noi donne ha quasi un'accezione negativa. Noi donne preferiamo il concetto di merito e premio a quello di potere. Credo che questa grande forza interiore, che il merito ci sia e debba essere riconosciuto, sia molto importante", dice l'ex ministra. "Le donne hanno la capacità di scegliere il proprio lavoro per passione e di insistere fino a riuscire".

Le domande delle giovani

Le ragazze in platea nel teatro di Courmayeur pongono una domanda alle due ospiti: "Cosa possiamo fare noi giovani nella vita di tutti i giorni contro la violenza?". "Nessuno può restare indifferente davanti alla violenza, in rete e sui social, nei giochi e nella propria compagnia di amici", risponde Paola Severino. "La mia esperienza di un passato tragico mi fa reagire ai fatti di violenza senza mai parlare di odio", dice Liliana Segre. "Anche la Commissione in Senato di cui sono presidente, che ho voluto come ultimo atto ed eredità della mia vita, è proprio contro l'istigazione all'odio. Se si combatte contro ciò è l'inizio per non arrivare al femminicidio e agli altri reati violenti che avvengono senza una ragione".

Severino: "Linguaggio indicativo dei sentimenti"

"Il linguaggio è indicativo dei sentimenti delle donne: parliamo di padri costituenti ma c'era anche una componente femminile che non si ricorda. Io ammetto di non essere un'appassionata della dialettica maschile-femminile, penso che si potrebbe usare un termine come neutro per indicare la funzione. È certo che se poi questa discussione serve socialmente per stimolare dibattito e rappresentanza, ben venga", dice Severino.