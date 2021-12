Sky TG24 Live In, il panel sul clima e lo "strappo" dei giovani. LIVE

Ospiti Martina Comparelli e Giovanni Mori, attivisti e portavoce di Fridays for Future Italia, e Marirosa Iannelli, coordinatrice Clima e Advocacy di Italian Climate Network. Ad impreziosire il panel le interviste a Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, e a Francesco Starace, amministratore delegato di Enel Condividi

Sono le giovani generazioni ad aver avuto un ruolo fondamentale nel richiamare l'attenzione sul cambiamento climatico. E recentemente non hanno risparmiato critiche alla Cop26. A Sky TG24 Live In Courmayeur (L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI) si è discusso del loro "strappo" con Martina Comparelli e Giovanni Mori, i due attivisti portavoce di Fridays for Future Italia, e Marirosa Iannelli, coordinatrice Clima e Advocacy di Italian Climate Network. Ad impreziosire il panel le interviste a Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, e a Francesco Starace, amministratore delegato di Enel.

"Niente Green Deal senza Fridays for Future" vedi anche Sky TG24 Live in Courmayeur: seconda giornata in tempo reale. DIRETTA "Il 90% dei Paesi che rappresentano l'economia mondiale hanno accordato la neutralità climatica. Erano solo il 30% un anno fa", ha detto Timmermans. E ha aggiunto: "Il mondo ricco dovrà sostenere il mondo più povero nella lotta contro il cambiamento climatico". Quello "che ci ha dato più soddisfazione è stato vedere che Timmermans e von der Leyen hanno detto che il Green Deal europeo non sarebbe esistito senza i Fridays for Future", ha evidenziato Mori. "Eravamo alla Cop26 in veste di osservatori a ricordare quanto presto bisogna agire", ha ribadito.