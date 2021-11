“Impegni molto vaghi”, Greta Thunberg critica sull’accodo sul clima

Un accordo troppo vago

Greta Thunberg: "Cop26 resta un bla bla bla. I leader siamo noi"

"Purtroppo è finita come mi aspettavo. Ci sono tanti piccoli passi in avanti ma il documento può essere interpretato in tanti modi. È molto, molto vago", ha sottolineato l'attivista svedese. Non c'è ancora alcuna garanzia che sarà possibile rientare negli obiettivi dell'accordo di Parigi. "Puoi ancora interpretarlo in molti modi diversi: possiamo ancora espandere l'infrastruttura dei combustibili fossili, possiamo aumentare le emissioni globali. È molto, molto vago", ha concluso Greta. Sì, certo ci sono dei passi in avanti, ammette, anche se inserito in un contesto in cui gli impegni non sono vincolanti. I paesi hanno concordato di "ridurre gradualmente" piuttosto che "eliminare gradualmente" il carbone dopo che l'India e la Cina si sono opposte all'impegno previsto nelle precedenti bozze di negoziato. Greta ha anche ribadito che i "piccoli progressi" compiuti potrebbero dimostrare come una lotta contro il riscaldamneto globale possa essere "persa", dato che il tempo è un fattore importante.