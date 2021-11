Cop26, un giorno in più per trovare l’accordo: i nodi sul tavolo

La conferenza Onu sul clima doveva concludersi ieri, ma non è stato possibile trovare un accordo fra gli Stati su alcuni temi. Il presidente Alok Sharma ha previsto la riunione formale nel pomeriggio di oggi per votare e chiudere la Cop. Intanto in mattinata sono state pubblicate le bozze dei documenti finali ancora in discussione

Accordi a oltranza alla Cop26 di Glasgow. La conferenza Onu sul clima doveva concludersi ieri, ma non è stato possibile trovare un accordo fra gli Stati su alcuni punti spinosi. Dopo una notte di negoziati per arrivare al documento finale che contenga gli impegni condivisi, i lavori sono stati aggiornati a oggi. Sul sito della conferenza stamani sono state pubblicate sette bozze dei documenti finali sui temi ancora in discussione. Le questioni sul tavolo riguardano il mercato del carbonio, il format per comunicare i risultati di decarbonizzazione, le politiche di adattamento al cambiamento climatico, la finanza per il clima e il fondo da 100 miliardi di dollari per Paesi meno sviluppati. In mattinata l'assemblea plenaria informale, in cui il presidente della Cop26 Alok Sharma illustra le bozze e ascolta le osservazioni degli Stati. Nel pomeriggio dovrebbe esserci la plenaria formale, per votare i documenti e chiudere la conferenza. Ma i giochi sono ancora aperti (LO SPECIALE PER LA COP26 - I NODI FINALI - I LEADER A GLASGOW).