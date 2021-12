Live In Courmayeur, Bianchi a Sky TG24: scuola in presenza e ci resta

Nella seconda giornata di Sky TG24 Live In Courmayeur (L'EVENTO - IL PROGRAMMA - GLI OSPITI) è intervenuto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Abbiamo sempre lavorato per riportare i n presenza la scuola. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo voluto che tornassero anche i professori. Vogliamo che sia una scuola più legata al territorio, con solide basi per affrontare le incertezze del futuro. Questo si fa operando sugli ambienti, poi intervenendo sulle differenze che ci sono in Italia e sulle qualità della didattica. Va ricostruita l'unità del Paese. Il digitale permette di allargare la vista e di connettersi con il mondo. Serve fare più comunità, il luogo della scuola, appunto", ha detto. "Nella scuola va ritrovata la comunità di base, ma vanno usati gli stumenti del digitale per condividere gli spazi virtuali e percorsi educativi, è questo il modo di costruire l'Europa", ha aggiunto. "Sulla ripresa c'è un rimbalzo su quanto perduto accelerandolo con gli interventi del pnrr. Mantenere alta la crescita è fondamentale, e mancano le competenze, come quelle digitali. L'istruzione per questo fondamentale spostandole verso quell'area nuova che ci permette di creare nuovi lavori. Serve una scuola che dia ai ragazzi la possibilità di sviluppare percorsi professionali. Il pnrr lo stiamo già attuando e stiamo definendo le riforme", ha spiegato. Sulla situazione pandemica: "La scuola è in presenza e la teniamo in presenza, c'è in tutta Europa una nuova ondata di pandemia quindi usiamo grande prudenza e grande attenzione. La situazione è sotto controllo. Per quanto riguarda la maturità ci stiamo lavorando. Scuola non deve essere luogo dello stress, ma della crescita".