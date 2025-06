Paragon, tra i giornalisti spiati anche D’agostino di Dagospia

"Cronache dall'Italia all'olio di ricino: Dagospia finisce spiata”. Non solo gli smartphone dei giornalisti di Fanpage sono stati infettati dal software Graphite di Paragon: Dagospia fa sapere che è stato coinvolto anche il suo direttore Roberto D’Agostino. La Procura di Roma ha disposto accertamenti tecnici sul suo cellulare e su quello di altre sei persone, nell’ambito dell’indagine sullo spyware di Paragon, allargando lo scandalo delle intercettazioni illegittime in cui è coinvolto il governo italiano ad altri soggetti.

Paragon: “Giornalisti sorvegliati? Chiedere all’Italia”

Intanto l’azienda Paragon solutions avrebbe diffuso una nota, riportata dal quotidiano Haaretz, in cui sottolinea di aver interrotto i suoi rapporti commerciali con l’Italia “a seguito di sospetti di un uso improprio che eccedeva le condizioni d'uso definite nel contratto con la società”. “L'azienda raccomanda di rivolgere qualsiasi domanda in merito alla presunta sorveglianza di giornalisti italiani al governo italiano, in quanto è l'autorità sovrana del Paese e responsabile di garantire il rispetto della legge".

La reazione di Odg e Fnsi: “Quanti sono i giornalisti spiati? Da chi? E perché?”

Non si è fatta attendere la reazione dell’Ordine dei giornalisti (Odg) e della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), che ribadiscono “il pieno sostegno al meritorio lavoro degli inquirenti che hanno mostrato di cogliere in pieno la gravità e la solidità della denuncia presentata”. “Confidiamo che l'inchiesta giudiziaria saprà rispondere – dicono - in tempi rapidi, alle domande che Odg e Fnsi hanno posto immediatamente: quanti sono realmente i giornalisti spiati? Da chi? E perché?".