Per chi manomette il braccialetto elettronico è previsto il carcere. Nessun problema pratico per il maggior ricorso a questo dispositivo, che dovrà servire anche a rendere più effettivi l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima: l'uso di questi dispositivi di controllo a distanza non sarà più subordinato alla clausola della verifica della loro disponibilità, perché ora ce ne sono ed è stato dunque superato il problema della carenza che ne limitava l'utilizzo