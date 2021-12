Live In Courmayeur, Nespoli a Sky TG24: presto spazio sarà per tutti

Nella seconda giornata di Sky TG24 Live In Courmayeur (L'EVENTO - IL PROGRAMMA - - GLI OSPITI) sul palco sale anche l'astronauta Paolo Nespoli. "Quando ero piccolo tutti volevano fare l'astronauta, poi come si trasforma il sogno in realtà? Con il lavoro. Provare, fallire, riprovare e arrivare. Io per tre volte ho fatto domanda, ma non è strano.Ci sono voluti tanti anni, molto di più di quantio pensavo, ma alla fine ci sono riuscito", ha raccontato. "Il corpo cambia quando vai nello spazio e torni sulla terra, diventa come dico io extraterrestre e la prima fatica è riaffrontare la forza di gravità", ha spiegato rispondendo alle curiosità dei ragazzi presenti all'evento. "La giornata tipo nello spazio non esiste, ogni giornata è diversa. Con una striscia di attività che non intralci le attività degli altri astronauti. Quando sei libero trovi delle cose per svagarti. Più che uno scienziato mi sono sempre sentito un metalmeccanico perché ti devi adattare a ogni mansione che c'è da eseguire". "Difficoltà nelle missioni? All'inizio c'è bisogno di diventare extraterrestri, come dicevo. Devi diventare un bambino che va alla scoperta delle cose come se fosse la prima volta che le provi", ha aggiunto proseguendo "Nostalgia dello spazio ne ho, ma è la stessa che avevo della Terra quando ero chiuso un una scatoletta nello spazio. Accetto di essere tornato sulla Terra dopo avere fatto una cosa straordinaria".

Sul turismo spaziale ha spiegato: "Sono sicuro che quando finiranno i miliardari che fanno questi primi voli si dovrà trovare il modo di allargare la platea, un po' come è successo con gli aerei. Sono convinto che tutti potranno provare l'ebrezza di sconfiggere la forza di gravità". "Il mio record nello spazio? Non provo nulla di particolare, perché non ho deciso io quanto stare in orbita, più importante è andarci e penso che dovremo farlo tutti. La Terra dall'Iss una visione molto bella che con uno sguardo d'insieme ti permette di vedere tutto in un unico momento. Da qui siamo focalizzati sui nostri confini, ma siamo tutti nello stesso 'pentolone'. Una delle cose più belle è vedere la lingua del Sole che si vede e che ti fa capire cosa ci separa dall'universo. Noi abbiamo una visione molto terracentrica della vita, ma magari veniamo da un altro pianeta, un'altra costellazione, un'altra galassia. Sicuramente la Terra è la nostra casa e la dobbiamo rispettare". Poi spazio ad altre curiosità: "La musica nello spazio? Preferisco il silenzio anche se altri colleghi, specie gli americani, stanno sempre ad ascoltarla. Il cibo invece veniva considerato poco dagli statunitensi, con alimenti liofilizzati. Ora anche loro hanno capito che è un fattore sociale".

"Per le prossime avventure spaziali tipo una missione su Marte serviranno almeno una quindicina d'anni e comunque dovrà essere un progetto condiviso tra più Paesi", ha concluso riservando una battuta su Elon Musk: "L'ho conosciuto e devo dire che è n tipo strano, non andrei a cena con lui veramente. Ma di sicuro è un individuo molto determinato".