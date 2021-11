Musk vende azioni Tesla per 5 miliardi dollari dopo sondaggio Twitter

Titoli ceduti in parte per pagare le tasse sulle stock options. Dopo aver interpellato gli utenti sui social il valore del titolo della società di auto elettriche ha avuto forti perdite a Wall Street e l'uomo più ricco del mondo avrebbe perso circa 50 miliardi di dollari

Dopo aver lanciato un sondaggio su Twitter, Elon Musk ha venduto tra lunedì e mercoledì, circa 4,5 milioni di azioni di Tesla per un valore di quasi 5 miliardi di dollari. Lunedì, l’uomo più ricco del mondo ha ceduto oltre 930mila titoli per circa 1,1 miliardi di dollari, per pagare le tasse sulle stock options esercitate quel giorno. Martedì e mercoledì, il Ceo della società che produce auto elettriche ha effettuato le vendite rimanenti, circa 3,6 milioni di azioni per un ammontare che si aggira attorno ai 4 miliardi di dollari.