Tutto pronto per la sedicesima edizione, in programma dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo. Al centro il tema "Risparmio in movimento", con focus su liquidità, crescita, geopolitica e intelligenza artificiale. La plenaria di apertura vedrà gli interventi di Maria Luisa Gota, il ministro Giancarlo Giorgetti e un panel di alto profilo ascolta articolo

Si accendono i riflettori sul Salone del Risparmio 2026 giunto alla sua XVI edizione. Da oggi, 5 maggio, al 7 maggio l'Allianz MiCo di Milano ospita il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi.

Tre giorni di lavori e approfondimenti Il programma prevede tre giornate di conferenze, formazione e occasioni di networking, con oltre 300 relatori e più di 100 appuntamenti fruibili sia in presenza sia online tramite Fr/Vision, la piattaforma video ufficiale dell'evento.

Il tema dell'edizione: "Risparmio in movimento" Il filo conduttore del 2026 è "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita", un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione di conferenze sono i temi centrali per l'intero programma. Potrebbe interessarti Dfp, ok dal Parlamento. Giorgetti: "Paese con debito non è libero"

La plenaria di apertura L'avvio ufficiale delle tre giorni è affidato alla Plenaria Assogestioni. Dopo l'intervento della presidente Maria Luisa Gota, sono previsti i contributi del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e di un panel di alto profilo composto da Enrico Letta, Decano della School of Politics, Economics and Global Affairs, IE University, Giampiero Massolo, Direttore dell'Osservatorio sul Rischio Geopolitico, Università Luiss, ed Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria.