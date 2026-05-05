Un altro emendamento di Fratelli d'Italia (a prima firma Orsomarso) chiede di estendere il tetto alla proposta del fisco previsto dal concordato preventivo biennale anche a chi ha un’affidabilità fiscale inferiore al voto 8, comprendendo anche chi ha pagelle fiscali insufficienti. Il concordato fissa un tetto alla proposta del fisco, che non può eccedere il 10% del reddito dichiarato per chi ha un'affidabilità di 10, il 15% per chi ha 9 e il 25% per chi ha 8. Con la proposta di modifica si estende questa possibilità ai 'voti' sotto l'8: si introduce il tetto del 30% per il "livello di affidabilità pari o superiore a 6 ma inferiore a 8" e il 35% per chi ha un'affidabilità "pari o superiore a 1 ma inferiore a 6". La stessa proposta di modifica dimezza le percentuali del tetto nel caso di "rinnovo del concordato", ma solo per i 'voti' da 10 a 8, che passano dal 10% al 5%, dal 15 al 7,5%, dal 25% al 12,5%.

Per approfondire: Concordato preventivo, si va verso slittamento al 31 ottobre per scadenza adesioni