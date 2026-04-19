Introduzione

Ultimo giorno per completare il collegamento tra i registratori di cassa telematici e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026, o che sono stati utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026. I commercianti hanno tempo fino a domani, lunedì 20 aprile. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate, spiegando che si tratta di fatto di un abbinamento "virtuale", tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito della stessa Agenzia. Per facilitare gli adempimenti degli operatori e dei loro intermediari è stata messa a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune FAQ di chiarimento. Ecco cosa sapere.