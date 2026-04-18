Pos, addio alle ricevute: basta l’estratto conto. Cosa cambia

La misura si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione fiscale del 2026, che ha già modificato il rapporto tra pagamenti elettronici e registratori di cassa per gli esercenti. Il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è diventato obbligatorio con la Legge di Bilancio 2025 e riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online. L’obiettivo è che i flussi di dati di pagamenti e gli scontrini elettronici viaggino insieme e che le informazioni che arrivano all’Agenzia delle Entrate permettano una panoramica sempre più chiara.

Per approfondire: Pos collegati ai registratori di cassa, online la guida dell’Agenzia delle Entrate