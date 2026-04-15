Dl Pnrr 2026, dall’Isee antifrode ai medici di famiglia: cosa prevede

Il Decreto, che nell’ultima versione ha recepito diversi emendamenti approvati durante l’esame a Montecitorio, fissa al 30 giugno 2026 il termine “per l’ultimazione degli interventi finanziati con le risorse Pnrr”. La nuova scadenza riguarda convenzioni, contratti di appalto e progetti i cui fondi stanziati dal Recovery Fund sono vincolati al raggiungimento dell’obiettivo finale. In una prima versione, l’articolo 1 del testo aveva indicato come termine ultimo il 31 luglio 2026, data che tuttavia avrebbe comportato una modifica al regolamento comunitario e, di conseguenza, un nuovo negoziato con Bruxelles.

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