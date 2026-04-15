Dl Pnrr 2026, dall’Isee antifrode ai medici di famiglia: cosa prevede

Dl Pnrr, ok del Senato. Dall’Isee antifrode ai medici di base fino a 73 anni: cosa prevedeEconomia
Introduzione
L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva oggi, 15 aprile, il Decreto Pnrr. Dopo il via libera alla fiducia chiesta dal governo con 101 voti favorevoli, 63 contrari e 2 astenuti il provvedimento, già licenziato lo scorso 9 aprile dalla Camera e da convertire entro il 21 di questo mese, diventa così legge. Ecco tutte le novità
Quello che devi sapere
Le proroghe fino al 30 giugno 2026
Il Decreto, che nell’ultima versione ha recepito diversi emendamenti approvati durante l’esame a Montecitorio, fissa al 30 giugno 2026 il termine “per l’ultimazione degli interventi finanziati con le risorse Pnrr”. La nuova scadenza riguarda convenzioni, contratti di appalto e progetti i cui fondi stanziati dal Recovery Fund sono vincolati al raggiungimento dell’obiettivo finale. In una prima versione, l’articolo 1 del testo aveva indicato come termine ultimo il 31 luglio 2026, data che tuttavia avrebbe comportato una modifica al regolamento comunitario e, di conseguenza, un nuovo negoziato con Bruxelles.
Per approfondire: Carta d'identità “a vita” per over 70, norma è ufficiale: cosa cambia e chi ne ha diritto
Rinnovo incarichi
Il decreto proroga inoltre al 31 dicembre 2027 il termine per il rinnovo e l’utilizzo di personale delle società a controllo pubblico per incarichi di attuazione del Pnrr. Non solo, il Dipartimento per la trasformazione digitale di Palazzo Chigi potrà prorogare non oltre il 31 dicembre 2026 gli incarichi conferiti ad esperti con l’obiettivo di garantire continuità con i progetti già previsti dal Piano in attesa dello smaltimento delle procedure concorsuali.
Per approfondire: Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027: cosa sapere
Infrastrutture elettroniche
Scende inoltre da 90 a 60 giorni il termine ultimo entro il quale le autorità incaricate della gestione del suolo pubblico potranno adottare le decisioni su richieste di concessione del diritto ad installare infrastrutture elettroniche, ad eccezione dei casi di espropriazione.
Assegno unico esteso
Un’ulteriore modifica apportata durante l’esame in Commissione riguarda l’Assegno unico e universale (Auu) che viene ora esteso. A poter richiedere il contributo mensile per i nuclei con figli a carico sono anche i lavoratori degli Stati membri dell’Unione Europea non residenti in Italia ma in possesso di un contratto di lavoro subordinato o autonomo nella Penisola. Tra i nuovi beneficiari rientrano inoltre i genitori con figli a carico residenti in un altro Stato dell’Unione.
Per approfondire: Ricevute Pos, stop alla conservazione: tutte le novità
Carta identità elettronica per over 70 anni
Tra le misure confermate nel testo base, licenziato lo scorso febbraio dal Consiglio dei ministri, spicca il rilascio a tempo indeterminato della Carta d’identità elettronica (Cie) ai soggetti anziani. Dal 30 luglio prossimo, i cittadini con almeno 70 anni che rinnoveranno la Carta o ne richiederanno una nuova riceveranno la tessera dalla durata illimitata, valida anche a fini di espatrio.
Tessera elettorale digitale
Il Decreto contempla scadenze ma anche fondi come il via libera allo stanziamento di 1,6 milioni di euro in tre anni per lo sviluppo del Sistema informativo elettorale (Siel) gestito dal Viminale con l’obiettivo di giungere al rilascio della tessera elettorale digitale. Entro un anno il nuovo strumento dovrebbe comparire all’interno dell’IT Wallet del quale il provvedimento ne estende l’utilizzo ai quattordicenni.
Isee antifrode
Viene inoltre prevista una stretta sulla verifica delle agevolazioni pubbliche basate sull’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Il Decreto sblocca la possibilità per scuole, università e altre amministrazioni pubbliche di verificare il requisito reddituale prendendo d’ufficio i dati relativi al nucleo familiare interessato.
Medici di famiglia in servizio fino a 73 anni
La novità investono anche il settore della sanità con la proroga, fino al 31 dicembre 2027, della facoltà per le aziende sanitarie locali (Asl) di prolungare l’attività dei medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) fino ai cinque anni successivi al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Ad essere interessati dalla misura attivabile, come si legge nel testo del decreto, solo “su richiesta degli interessati”, sono soprattutto medici di famiglia, pediatri e guardie mediche, figure operanti in settori dove la carenza appare sempre più marcata.
Scuola, norma per docenti con genitori over 65
Sul fronte dell'istruzione, il Dl Pnrr prevede la possibilità per gli insegnanti di ruolo di chiedere l'assegnazione provvisoria – di almeno un anno - in una scuola sita vicino al luogo di residenza di un familiare con più di 65 anni, senza rinunciare alla sede di titolarità.
Its Academy
Dal prossimo anno scolastico debutta infine la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Circa 10mila studenti iscritti avvieranno, per la prima volta, un percorso di sei anni dei quali i primi quattro svolti come istruzione superiore e gli ultimi due come ITS Academy. Il decreto proroga dal 30 marzo al 30 giugno 2026 il termine per il completamento dei nuovi laboratori tecnologici 4.0 finanziati con fondi del Recovery che potranno essere utilizzati, in via temporanea, anche da soggetti terzi, come le imprese operanti nei settori tecnologici.
Per approfondire: Enel installa più di 3000 hub per caricare auto elettriche in Italia