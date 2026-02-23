Per accettare pagamenti tracciabili, l’esercente stipula accordi con uno o più soggetti finanziari (acquirer) che elaborano le transazioni. Tali convenzioni permettono di utilizzare:

, inclusi terminali classici o soluzioni SoftPOS su smartphone e tablet; pos virtuali, destinati ai pagamenti effettuati online.

Quando viene emesso il documento commerciale, l’operatore deve indicare il mezzo di pagamento scelto dal cliente, come contanti, carta o buoni. Questa registrazione continua ad avvenire con le funzioni già in uso: non sono richiesti aggiornamenti software né connessioni materiali tra registratore e Pos. Il collegamento previsto dalla norma è infatti esclusivamente “logico” e si realizza con una sola comunicazione iniziale, da aggiornare solo in caso di variazioni, tramite l’area “Fatture e Corrispettivi”.

