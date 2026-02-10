Con i consumatori sempre più giovani e tecnologicamente esperti, che preferiscono digital wallet e pagamenti mobile, le soluzioni SoftPOS rappresentano una grande opportunità per le pmi. Grazie a questi strumenti, i merchant possono accettare pagamenti direttamente tramite degli smartphone, abilitandoli come pos, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Nel 2026 - è l’analisi di myPOS - i consumatori italiani daranno sempre più valore a metodi di pagamento che offrono velocità, comodità e maggior sicurezza. L’aspettativa di esperienze digitali fluide, senza interruzioni, sta guidando l’adozione di digital wallet e pagamenti mobile, soprattutto per lo shopping online, segnalando una tendenza verso soluzioni di pagamento tecnologiche e incentrate sull’utente. Invece, comodità, sicurezza e immediatezza sono ormai fondamentali, come confermato dal 29% dei consumatori italiani che preferisce pagare in negozio con carte di debito o credito contactless, seguiti da carte con chip & pin, wallet digitali, codici QR e dispositivi wearables come gli smart watch.

