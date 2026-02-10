Offerte Sky
Pagamenti digitali in Italia, dalle nuove tecnologie alle leggi: le novità in arrivo

Introduzione

Nel 2026 il panorama dei pagamenti italiani è pronto per un salto decisivo verso il digitale guidato dall’innovazione, da nuove leggi e dalle abitudini dei consumatori in continua evoluzione. Secondo myPOS, numerosi trend ridefiniranno le dinamiche di pagamento tra merchant e consumatori. “Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per i pagamenti in Italia”, ha affermato Alessando Bocca, country manager di myPOS Italia. “I merchant italiani devono prepararsi ad approcciare nuove tecnologie e cambi legislativi. Con il giusto supporto dei provider di pagamento, i merchant potranno trasformare queste sfide in opportunità per crescere e fidelizzare i loro clienti”.

I Pos collegati ai sistemi di cassa

A partire da gennaio 2026, l’industria sta progressivamente implementando i requisiti richiesti dalla Legge di bilancio relativi ai pagamenti digitali e alla reportistica fiscale, richiedendo ai merchant di collegare i loro dispositivi di pagamento elettronico (ad esempio i Pos) con i loro sistemi di cassa. Questa nuova legge ha l’obiettivo di rafforzare la connessione tra le ricevute fiscali e i pagamenti elettronici, per fornire maggiori informazioni all’Agenzia delle Entrate per combattere l’evasione fiscale. Per aderire alla legge, i merchant dovranno aggiornare i loro sistemi seguendo le linee guida ufficiali, che saranno condivise a breve e hanno lo scopo di descrivere la procedura digitale per associare i dispositivi di pagamento ai registratori di cassa attraverso il portale online dell'Agenzia delle Entrate. Secondo myPOS questo cambiamento, che mira a semplificare gli obblighi di conformità, porta con sé incertezze su possibili costi di aggiornamento, compatibilità e potenziali sanzioni.

 

Pmi e analisi dei dati

Mentre l’Italia si sta quindi muovendo verso un ecosistema di pagamenti digitali più integrato e trasparente, risulta sempre più necessario aiutare gli esercenti ad affrontare il cambiamento in modo efficiente e sicuro, per promuovere una transizione uniforme ed evitare difficoltà operative, osserva myPOS. Le piccole e medie imprese sono il fulcro dell’economia italiana e nel 2026, le Pmi dovranno adottare soluzioni di pagamento integrate che uniscono canali in-store, online e mobile. Gli strumenti Ai diventano essenziali per avere degli insight in tempo reale riguardo i trend di vendita, i flussi di cassa e il comportamento dei consumatori. Questo approccio orientato ai dati aiuterà sempre più le imprese a ottimizzare i prezzi, lo stock e le decisioni di mercato, migliorando l’offerta.

Pagamenti veloci, comodi e sicuri

Con i consumatori sempre più giovani e tecnologicamente esperti, che preferiscono digital wallet e pagamenti mobile, le soluzioni SoftPOS rappresentano una grande opportunità per le pmi. Grazie a questi strumenti, i merchant possono accettare pagamenti direttamente tramite degli smartphone, abilitandoli come pos, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Nel 2026 - è l’analisi di myPOS - i consumatori italiani daranno sempre più valore a metodi di pagamento che offrono velocità, comodità e maggior sicurezza. L’aspettativa di esperienze digitali fluide, senza interruzioni, sta guidando l’adozione di digital wallet e pagamenti mobile, soprattutto per lo shopping online, segnalando una tendenza verso soluzioni di pagamento tecnologiche e incentrate sull’utente. Invece, comodità, sicurezza e immediatezza sono ormai fondamentali, come confermato dal 29% dei consumatori italiani che preferisce pagare in negozio con carte di debito o credito contactless, seguiti da carte con chip & pin, wallet digitali, codici QR e dispositivi wearables come gli smart watch.

 

L’uso dell’intelligenza artificiale contro le frodi

Le tecnologie di pagamento emergenti - sottolinea myPOS - stanno rimodellando il sistema italiano in termini di sicurezza e prevenzione frodi. Strumenti di Ai avanzata e machine learning permettono ai sistemi di pagamento di rilevare e prevenire in modo proattivo attività fraudolente, analizzando le trascrizioni dei pattern e identificando eventuali anomalie in tempo reale. Inoltre, i merchant stanno integrando digital wallet, checkout multivaluta e prevenzione delle frodi basata sull’intelligenza artificiale per offrire esperienze di pagamento sicure, localizzate e senza frizioni. Infine, innovazioni come i circuiti di pagamento istantanei transfrontalieri, l’open banking e l’embedded finance stanno rendendo le transazioni internazionali più rapide, trasparenti ed economiche.

 

La sfida dell’innovazione

Secondo myPOS, l’adozione di nuove tecnologie di pagamento in Italia comporterà anche alcune sfide, tra cui problemi di integrazione tecnica, compatibilità software e potenziali interruzioni operative. Tuttavia, questi ostacoli possono essere superati collaborando con provider certificati e di supporto, effettuando test approfonditi dei sistemi e offrendo una formazione completa al personale prima dell’implementazione.

 

