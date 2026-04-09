Per questo, spiega CassaDigitale, “l’obbligo sta accelerando una riflessione già in corso: continuare ad aggiungere livelli a un sistema esistente o ripensarlo in modo più integrato, riducendo strumenti e passaggi necessari per gestire cassa e adempimenti fiscali”. E aggiunge: “Proprio in risposta a questa pressione stanno emergendo modelli alternativi, basati su una gestione integrata dei flussi di cassa, pagamenti e adempimenti fiscali, che riducono la necessità di interventi tecnici e passaggi manuali”.



“Secondo i dati che raccogliamo, fino al 90% degli esercenti che si avvicinano a noi non sa che esistono alternative software al registratore telematico tradizionale. Il punto, oggi, non è solo adeguarsi alla norma, ma farlo con strumenti che non aumentino il carico operativo e i costi”, conclude Lorenzo Vannucci, founder di CassaDigitale.

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