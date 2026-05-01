Nei giorni scorsi, sul tema è arrivato un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto fiscale all'esame della commissione Finanze del Senato. Si chiede di estendere il tetto alla proposta del fisco previsto dal concordato preventivo biennale anche a chi ha un'affidabilità fiscale inferiore al voto 8, comprendendo anche chi ha pagelle fiscali insufficienti. Il concordato infatti fissa un tetto alla proposta del fisco, che non può eccedere il 10% del reddito dichiarato per chi ha un'affidabilità di 10, il 15% per chi ha 9 e il 25% per chi ha 8.

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