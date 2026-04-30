Lo scorso anno sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni - quasi il 60% - con la modalità semplificata. La precompilata è pensata per facilitare i cittadini a muoversi più rapidamente tra quadri, righi e codici. In sostanza, la prima cosa da fare è controllare che le informazioni già riportate siano corrette e capire se c’è qualcosa in più da aggiungere di cui il Fisco non è ancora a conoscenza.

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