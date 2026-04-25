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Fisco, crescono i redditi dichiarati nel 2025: i dati per categoria

Economia
©Ansa

Introduzione

Crescono i redditi dichiarati l’anno scorso: gli autonomi restano in testa (pur con guadagni in calo), aumentano i contribuenti con imposta zero e quelli in regime forfetario. La regione al top è la Lombardia, la Calabria invece è ultima. È quanto emerge dai dati del Dipartimento delle Finanze, anticipati da Repubblica e Il Sole 24 Ore. Nel 2025 il reddito complessivo dichiarato supera i 1.076,3 miliardi di euro (+4,7%), con una media di 25.820 euro (+4%). Ecco cosa sapere.

Quello che devi sapere

Differenze territoriali

L'analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (30.200 euro), seguita dal Trentino-Alto Adige (28.553 euro, con la provincia di Bolzano che raggiunge 29.850 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (19.020 euro).

 

Per approfondire: Indici sintetici di affidabilità fiscale, 85 Isa aggiornati dal Mef: cosa sapere

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La composizione dei redditi

I redditi da lavoro dipendente e da pensione costituiscono circa l'84,6% del reddito complessivo dichiarato, con il reddito da lavoro dipendente che ne rappresenta il 54,4%. Il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, pari a 67.510 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori (titolari di ditte individuali) è pari a 28.550 euro. Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 24.250 euro, quello dei pensionati a 22.390 euro.

 

Per approfondire: Fisco, online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria”: cosa cambia

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I dati

La differenza tra il reddito medio da lavoro autonomo e il reddito dichiarato dai lavoratori dipendenti - spiegano dal Dipartimento - è in parte spiegata anche dalla diversa modalità di indicazione dei contributi previdenziali: i redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al lordo dei contributi (il valore medio è pari a 10.926 euro). Questi importi medi non includono i redditi di circa 2 milioni di soggetti in regime forfetario (+3,3% rispetto al 2023). Infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 23.080 euro. È opportuno ribadire - si sottolinea - che per "imprenditori" nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte individuali, escludendo pertanto chi esercita l'attività economica in forma societaria; inoltre, la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto la gran parte delle ditte individuali non ha personale alle proprie dipendenze.

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Le variazioni

In termini di variazioni rispetto all'anno precedente si osserva un incremento del reddito medio da lavoro dipendente (+4,1%) e del reddito da pensione (+5,3%), mentre per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività economica si riscontrano decrementi dei valori medi. In particolare, diminuiscono il reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (-4,5%), i redditi da lavoro autonomo (-4,1%), il reddito di spettanza in contabilità semplificata (-1,6%) e i redditi da partecipazione (-1%). Si segnalano, infine, per completezza, l'aumento del numero di lavoratori con contratti a tempo indeterminato (+1,6%) e con contratti a tempo determinato (+1,1%).

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Fabbricati e imposta Irpef

Nel 2024 l'ammontare del reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria ammonta a 26,6 miliardi di euro, con un aumento dell'1,6% rispetto all'anno precedente. L'imposta netta totale dichiarata ammonta a 197,4 miliardi di euro (+3,9% rispetto all'anno precedente), per un valore pro capite di 5.790 euro e viene dichiarata da oltre 34,1 milioni di soggetti (circa il 79,6% del totale dei contribuenti).

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Contribuenti senza imposta

Oltre 8,7 milioni di soggetti dichiarano un'imposta netta pari a zero, si tratta di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero dagli obblighi dichiarativi, di contribuenti le cui detrazioni azzerano l'imposta lorda, oppure di soggetti che dichiarano unicamente redditi soggetti a tassazione sostitutiva. Prendendo in considerazione anche i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal trattamento integrativo e bonus tredicesima, i soggetti che di fatto non versano Irpef sono oltre 11,3 milioni.

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Distribuzione del carico fiscale

La distribuzione dell'imposta per classi di reddito complessivo mostra che i contribuenti con imposta netta diversa da zero e redditi fino a 35 mila euro (il 76,6% del totale contribuenti) dichiarano il 34,9% dell'imposta netta totale, mentre il restante 65,1% è dichiarato dai contribuenti con redditi superiori a 35 mila euro (il 23,4% del totale contribuenti). In particolare, il 32,1% dell'imposta è dichiarata nella classe "da 35 a 70 mila" euro. I soggetti con imposta netta valorizzata e un reddito complessivo maggiore di 300 mila euro (0,2% dei contribuenti) dichiarano il 6,6% dell'imposta netta totale (nel 2023 era il 7,1%).

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Dichiarazioni IVA e volume d'affari

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva/2025, relativa all'anno d'imposta 2024, sono stati 4.146.944, in lieve diminuzione (-0,7%) rispetto ai dichiaranti per l'anno d'imposta 2023. L'ammontare del volume d'affari è stato di 4.688,1 miliardi di euro con una diminuzione dell'1,0% rispetto al 2023.

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I diversi settori economici

Dall'analisi delle prime otto divisioni di attività per volume d'affari, che cumulativamente rappresentano il 50,7% del volume d'affari totale, emerge che, nel 2024, il volume d'affari diminuisce sia per il settore delle "Costruzioni" (-20,5%) che per la "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" (-16%), quest'ultima in diminuzione anche nel 2023 dopo il forte exploit registrato negli anni d'imposta 2022 e 2021. Mostrano, invece, una crescita i settori del "Commercio al dettaglio" (+29,4%) e del "Commercio all'ingrosso" (+6,7%).

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Addizionali regionali e comunali

L'addizionale Irpef regionale ammonta nel 2024 a 16,2 miliardi di euro (+6,2% rispetto al 2023). L'addizionale regionale media varia da un minimo di 300 euro in Sardegna a un massimo di 790 euro nel Lazio. Questo sono alcuni dei dati del dipartimento delle Finanze anticipati sempre da Repubblica e Il Sole 24 Ore. L'addizionale Irpef comunale ammonta invece complessivamente a circa 6,6 miliardi di euro, in aumento del 6,4% rispetto al 2023, con un importo medio che varia dal minimo di 140 euro della Provincia Autonoma di Bolzano al massimo di 280 euro nel Lazio e nella Liguria.

 

Per approfondire: Come richiedere un rimborso all'Agenzia delle Entrate? I chiarimenti del Fisco

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