Fisco, crescono i redditi dichiarati nel 2025: i dati per categoria

Introduzione

Crescono i redditi dichiarati l’anno scorso: gli autonomi restano in testa (pur con guadagni in calo), aumentano i contribuenti con imposta zero e quelli in regime forfetario. La regione al top è la Lombardia, la Calabria invece è ultima. È quanto emerge dai dati del Dipartimento delle Finanze, anticipati da Repubblica e Il Sole 24 Ore. Nel 2025 il reddito complessivo dichiarato supera i 1.076,3 miliardi di euro (+4,7%), con una media di 25.820 euro (+4%). Ecco cosa sapere.