Indici sintetici di affidabilità fiscale, 85 Isa aggiornati dal Mef

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene inoltre gli aggiornamenti territoriali che hanno l’obiettivo di modulare specifici indicatori a seconda di Comune, provincia, regione o area territoriale dove ha sede l'attività. Le variabili geografiche incidono sulla definizione di ricavi e compensi e ad essere rivisti sono i criteri riguardanti la territorialità generale, così come quella del commercio e del livello di reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef. Ulteriori variabili territoriali tenute in considerazione sono poi le quotazioni immobiliari e il livello dei canoni di locazione degli immobili che possono differire, anche in misura rilevante, a seconda della zona.