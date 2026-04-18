Rottamazione quinquies, si può presentare domanda entro il 30 aprile

Le somme dovute potranno essere versate in un’unica tranche entro il 31 luglio 2026, oppure mediante rateizzazione. La normativa consente infatti di suddividere il pagamento in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuibili nell’arco di nove anni. Le prime tre scadenze del piano rateale sono fissate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026. A partire dal 2027 e fino alla cinquantunesima rata, i pagamenti dovranno essere effettuati ogni anno entro il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Le ultime tre rate saranno invece dovute rispettivamente il 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035. Chi sceglierà il pagamento dilazionato dovrà considerare anche l’applicazione di un interesse annuo del 3%, calcolato dal 1° agosto 2026. In ogni caso, ciascuna rata non potrà avere importo inferiore a 100 euro.