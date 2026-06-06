Introduzione

La Commissione Ue ha indicato all’Italia un possibile spostamento del carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili come patrimoni e successioni. Mentre il dibattito si infiamma, alcune settimane fa un comitato di economisti, docenti e politici ha presentato alla Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre una tassazione progressiva sui patrimoni italiani oltre i 2 milioni di euro e una riforma della tassa di successione. Ecco come funzionerebbe e quanto sarebbe il guadagno per le casse statali.