Patrimoniale, cos'è e in che modo può essere applicata

Introduzione

L'imposta che colpisce il patrimonio, mobile e immobile, ha infiammato lo scontro politico sulla Manovra 2026. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha bocciato la proposta avanzata dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, relativa all'introduzione di un contributo di solidarietà dell'1% per circa mezzo milione di cittadini italiani che dichiarano oltre 2 milioni di euro all'anno. "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce", ha scritto la premier sui social. Parole che hanno innescato la risposta della leader Pd, Elly Schlein: "Questo governo sarà ricordato per l'aiuto ai più ricchi. Ha aumentato tasse a tutti. Con che faccia Meloni attacca le opposizioni?". Ma come funziona l'imposta e quante entrate produce?