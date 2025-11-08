Manovra, scontro sullo sciopero. Meloni: “Con noi mai patrimoniali"

Il sindacato ha proclamato per il 12 dicembre lo sciopero generale contro la manovra, ritenuta "ingiusta e sbagliata". Una data che ha scatenato le critiche da parte dell’esecutivo. La premier Meloni e il vice Salvini ironizzano: "Guarda caso, è un venerdì”. Il segretario generale replica: "Abbiate rispetto per chi protesta” ascolta articolo

La Cgil ha annunciato lo sciopero generale il 12 dicembre contro la manovra. Una data che ha scatenato le critiche da parte della maggioranza di governo. La premier Meloni e il vice Salvini ironizzano: "Guarda caso, è un venerdì”, ritornando sulla polemica del weekend lungo. Landini replica: "Abbiate rispetto per chi protesta”. Intanto sabato mattina, attraverso i social, la premier Giorgia Meloni è tornata sul tema: "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce".

La decisione della Cgil La Cgil ha scelto la linea dura contro le politiche del governo. Il segretario generale Maurizio Landini si scaglia sull'assenza di misure nella legge di bilancio per contrastare l'emergenza sui salari. E rispolvera la "patrimoniale", proponendo un contributo a carico dei più ricchi. Il 12 dicembre la Cgil scenderà in piazza - questa volta senza la Uil e bruciando di un giorno l'iniziativa della Cisl - con manifestazioni in tutta Italia, per chiedere di modificare una legge di bilancio "sbagliata, ingiusta". "Chiediamo risorse aggiuntive" e che venga "restituito il fiscal drag" che in tre anni ha mandato in fumo 25 miliardi di tasse di lavoratori, dipendenti e pensionati, dice Landini, che dice no alla spesa sulle armi e lancia una proposta. "Un contributo di solidarietà" all'1% dei 500mila italiani più ricchi, con una ricchezza superiore ai 2 milioni: così avremmo "26 miliardi" - spiega - da investire su sanità, assunzioni, scuola e per aumentare gli stipendi a tutti.