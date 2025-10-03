Sciopero generale e manifestazioni in tutta Italia per Gaza

La mobilitazione nazionale indetta per oggi 3 ottobre da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb dopo il blocco della missione Global Sumund Flotilla per Gaza da parte di Israele riguarda tutti i settori pubblici e privati, dalle fabbriche a uffici e attività operanti nella pubblica amministrazione. Come previsto dalla legge (numero 146-1990), sono garantite tutte le prestazioni minime essenziali in una giornata che si preannuncia non priva di disagi, specie per chi utilizza il trasporto pubblico. La convocazione dello sciopero generale in meno di 48 ore è stata bollata come "illegittima" dalla Commissione di garanzia che ha ravvisato una "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Al provvedimento del Garante ha replicato il segretario della Cgil Maurizio Landini secondo il quale la legge 146 "prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso".

Per il personale delle attività ferroviarie l'astensione dal lavoro è iniziata alle ore 21 di ieri. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali, con la circolazione dei treni in funzione dalle ore 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00 di venerdì 3 ottobre. Lo stop di ventiquattro ore coinvolge anche i mezzi del trasporto pubblico locale, dagli autobus a tram, metropolitane e funicolari. Per quanto riguarda il settore aereo, i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia che sono dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

