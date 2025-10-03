Roma, 60mila persone in piazza per la Sumud Flotilla

Sono oltre 60mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, le persone scese in piazza a Roma oggi per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla. Centinaia di studenti si sono radunati questa mattina presso l'Università di Roma La Sapienza per poi partire in corteo verso la stazione Termini, dove sono state chiuse le cancellate laterali. Per accedere allo scalo ferroviario, i viaggiatori passano attraverso dei varchi lasciati aperti.
