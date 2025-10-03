Una parte del corteo è entrata sulla Tangenziale Est e ha bloccato la circolazione tra gli svincoli di Segrate e Lambrate. Ci sono stati momenti di tensione: un centinaio di manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno fronteggiato da circa 50 metri, anche lanciando pietre e petardi, un cordone di Polizia che ha sbarrato la corsia e risposto coi lacrimogeni. All’arrivo dei manifestanti la camionetta della polizia ha indietreggiato di qualche centinaio di metri.

Una parte del corteo pro Gaza di Milano per lo sciopero generale è entrata sulla Tangenziale Est e ha bloccato la circolazione. Si tratta del gruppo di manifestanti che aveva deciso di proseguire la marcia anche dopo il termine del percorso ufficiale. "Compagni, compagni, abbiamo preso la tangenziale", hanno gridato i entrando sulla corsia nord della tangenziale est del capoluogo lombardo, tra gli svincoli di Segrate e Lambrate. Mentre la testa dello spezzone del corteo è arrivato in tangenziale il resto, alcune migliaia di persone, si trova ancora nel viale sottostante che proviene da Lambrate. Ci sono stati momenti di tensione: un centinaio di manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno fronteggiato da circa 50 metri, anche lanciando pietre e petardi, un cordone di Polizia che ha sbarrato la corsia e risposto coi lacrimogeni. All’arrivo dei manifestanti la camionetta della polizia ha indietreggiato di qualche centinaio di metri. Finora tra le parti non c'è stato contatto, le forze dell'ordine stanno

allontanando con gli idranti i dimostranti.