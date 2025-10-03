Brescia, corteo pro Gaza: manifestanti occupano stazione

Un gruppo di manifestanti ha occupato ieri sera, giovedì 2 ottobre, la stazione di Brescia durante il corteo pro Gaza. Sono stati occupati i binari, ma non sono state registrate tensioni con le forze dell'ordine, che hanno presidiato l'area.
