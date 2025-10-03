Sciopero Flotilla, Landini (Cgil) a manifestazione Roma

Esplora tutte le offerte Sky
Una giornata "che rende onore al nostro Paese". Si esprime così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Piazza Vittorio a Roma, sullo sciopero generale indetto in solidarietà con la Flotilla per Gaza. Il leader sindacale ha rivendicato "un'adesione fortissima, senza precedenti, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori" e ha assicurato che, in caso di sanzioni o contestazioni, "difenderemo tutte e tutti e impugneremo eventuali sanzioni contro la nostra organizzazione". Landini ha criticato duramente il governo per le minacce e le denigrazioni contro chi protesta: "Dovrebbero ringraziare chi oggi è qui e tiene in piedi questo Paese, non attaccarlo". Sul piano internazionale, Landini ha chiesto una netta presa di posizione da parte dell'esecutivo: "Rompa ogni rapporto con Israele, prenda le distanze da Netanyahu e riconosca il diritto del popolo palestinese a uno Stato". "L'unica spesa che cresce nella legge di bilancio è quella per le armi - ha aggiunto - ma abbiamo bisogno di sanità, scuola, salari più alti, meno precarietà e investimenti per i giovani. Se chi governa non ascolta, rompe il legame con il Paese reale".

