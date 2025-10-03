Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Bologna: scontri tra manifestanti e polizia

Cronaca

Gli attivisti hanno cercato di avanzare verso la tangenziale, entrando in contrasto con gli agenti e lanciando oggetti vari. Il corteo è partito da Piazza Maggiore, è arrivato in via Stalingrado dove, aall’altezza del Ponte, hanno incontrato il blocco dei reparti schierati delle Forze dell’Ordine

Lacrimogeni contro i manifestanti in autostrada e tangenziale a Bologna, dove il corteo era fermo da circa un'ora in presidio. Quando una parte del gruppo ha iniziato ad avanzare con le mani alzate e incappucciati verso il blocco di polizia e carabinieri è iniziato il lancio dei candelotti. In tutta risposta c'è stato un lancio di oggetti e petardi. I manifestanti si stanno disperdendo e indietreggiando nei pressi dell'uscita numero cinque. Nel frattempo un'altra parte della manifestazione era già uscita dalla carreggiata.

Prossimi Video

Sciopero, disagi per treni. Sindacati: "300mila a Roma". DIRETTA TV

Cronaca

Sciopero pro Gaza, corteo sulla Tangenziale a Milano: sassi e fumogeni

Cronaca

Roma, 60mila persone in piazza per la Sumud Flotilla

Cronaca

Torino, manifestazione pro Gaza: scontri in zona Politecnico

Cronaca

Sciopero pro Gaza, bloccati i binari a Firenze

Cronaca

Sciopero Flotilla, Landini (Cgil) a manifestazione Roma

Cronaca