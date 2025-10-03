Gli attivisti hanno cercato di avanzare verso la tangenziale, entrando in contrasto con gli agenti e lanciando oggetti vari. Il corteo è partito da Piazza Maggiore, è arrivato in via Stalingrado dove, aall’altezza del Ponte, hanno incontrato il blocco dei reparti schierati delle Forze dell’Ordine

Lacrimogeni contro i manifestanti in autostrada e tangenziale a Bologna, dove il corteo era fermo da circa un'ora in presidio. Quando una parte del gruppo ha iniziato ad avanzare con le mani alzate e incappucciati verso il blocco di polizia e carabinieri è iniziato il lancio dei candelotti. In tutta risposta c'è stato un lancio di oggetti e petardi. I manifestanti si stanno disperdendo e indietreggiando nei pressi dell'uscita numero cinque. Nel frattempo un'altra parte della manifestazione era già uscita dalla carreggiata.