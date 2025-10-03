Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui"

"Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a Mattino5. Salvini ha ricordato che ieri ha proposto al cdm una revisione del sistema sanzionatorio. L'idea è di "chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro". "Lo organizza Landini? Lo paghi Landini", ha aggiunto. (MOBILITAZIONE PER GAZA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)