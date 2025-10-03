Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui"

Politica

L'idea è di "chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro. Oggi solo sui treni un milione di italiani saranno lasciati illegalmente a piedi e devono poter essere risarciti. Le sanzioni devono essere proporzionali al danno fatto" indica il ministro

ascolta articolo

"Lo sciopero di oggi è illegittimo non perché non lo vuole Salvini, ma perché la Commissione tecnica di garanzia lo ha dichiarato illegittimo. Chi oggi sciopera sa che va contro la legge e rischia sanzioni sia a livello personale che come organizzazioni sindacali". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini a Mattino5. Salvini ha ricordato che ieri ha proposto al cdm una revisione del sistema sanzionatorio. L'idea è di "chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro".  "Lo organizza Landini? Lo paghi Landini", ha aggiunto. (MOBILITAZIONE PER GAZA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Politica: Altre notizie

Salvini: "Landini organizza lo sciopero? Lo paghi lui"

Politica

L'idea è di "chiedere pesanti sanzioni, non 1.000 o 2.000 euro. Oggi solo sui treni un milione di...

Flotilla, Meloni: "Disagi senza vantaggi". Schlein: "Criminalizza"

Politica

"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in...

Meloni e Schlein

Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24

Politica

Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del...

Compleanno Antonio Di Pietro, l'ex pm di Mani Pulite compie 75 anni

Politica

A 75 anni, l’exmagistrato rimane una figura controversa ma centrale nella storia italiana degli...

Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

Politica

Dopo Marche e Valle d'Aosta, la Calabria è la terza Regione al voto in questa tornata autunnale....

Politica: I più letti