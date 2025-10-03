Da Livorno a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Da Livorno a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia. FOTO
Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati
- Mentre è in corso lo sciopero generale, in segno di protesta per il blocco di Israele alla missione della Global Sumud Flotilla, le strade e le piazze italiane tornano a riempirsi - come succede da mercoledì sera - di manifestanti pro Gaza: da Livorno a Genova, passando per Torino, Roma e Milano (in foto)
- A Milano presenti migliaia di persone per il corteo di oggi (in foto)
- Manifestazioni in favore di Gaza e della Flotilla anche a Venezia, dove il corteo sfila nella città storica. Alcuni manifestanti sono saliti sul tetto del Garage comunale per srotolare uno striscione con su scritto: "Free Gaza".
- Manifestazione anche davanti agli stabilimenti di Amazon di Brandizzo
- Traffico commerciale completamente bloccato in ingresso e uscita dalla zona Nord del porto di Livorno con lunghe file di mezzi pesanti e Tir intrappolati tra il ponte Genova e via Leonardo da Vinci a causa dei manifestanti che, come annunciato da Usb, hanno invaso dalle 6 di stamattina, con un presidio, le carreggiate del grande nodo viario di fronte al varco Zara di accesso al porto. I manifestanti hanno posizionato transenne e acceso fuochi per impedire il passaggio dei veicoli
- Presidi e manifestazioni anche nella Capitale. Qui si tiene il corteo della Cgil
- Presente a Roma anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "A quegli attivisti non andrebbe solo pagato il rientro, ma riconosciuto un merito, perché hanno difeso i valori della nostra Carta e del diritto internazionale", ha detto parlando di chi ha preso parte alla Flotilla
- A Perugia si tiene il corteo indetto "in difesa di Flotilla e Gaza". Sono oltre mille le persone che si sono radunate in piazza Partigiani con striscioni e bandiere. Quelle delle sigle sindacali, Cgil e Usb, palestinesi e con i colori arcobaleno della pace. "Blocchiamo tutto", è scritto in vari striscioni.
- In migliaia al corteo a difesa di Gaza a Napoli. In testa alla manifestazione, un grande striscione con la scritta "Palestina libera"