Da Livorno a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Da Livorno a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza in tutta Italia. FOTO

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud Flotilla bloccata da Israele. Indetta una mobilitazione nazionale da Unione Sindacale di Base (Usb), Cgil, Cub e Sgb. Interessati tutti i settori pubblici e privati

