Manifestazione Pro Gaza a Catania: scontri alla stazione

Momenti di tensione e vera e propria colluttazione alla stazione centrale di Catania. Circa 200 manifestanti, in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per Gaza e la Flotilla, hanno forzato il blocco imposto dalla polizia. Agli scontri hanno preso parte diversi giovani, alcuni con la bandiera della Palestina, che si sono scagliati contro lo schieramento delle forze dell'ordine.

