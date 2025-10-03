Momenti di tensione e vera e propria colluttazione alla stazione centrale di Catania. Circa 200 manifestanti, in piazza in occasione dello sciopero generale indetto per Gaza e la Flotilla, hanno forzato il blocco imposto dalla polizia. Agli scontri hanno preso parte diversi giovani, alcuni con la bandiera della Palestina, che si sono scagliati contro lo schieramento delle forze dell'ordine.
Prossimi video
Sciopero pro Gaza, manifestazione Pisa
Cronaca
Timeline, le manifestazioni pro Pal in tutta Italia e lo sciopero generale
Cronaca
Timeline, gli italiani in piazza per Gaza
Cronaca
Sciopero a Venezia, manifestazione su ponte translagunare
Cronaca
Sciopero pro Gaza, la manifestazione di Bari
Cronaca
Manifestazione Pro Gaza a Catania: scontri alla stazione
Cronaca
Sciopero pro Gaza, tensioni sulla Tangenziale di Bologna
Cronaca