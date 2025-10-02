Sciopero generale pro Palestina il 3 ottobre: orari e cosa sapere

La convocazione dello sciopero generale in meno di 48 ore è stata bollata come "illegittima" dalla Commissione di garanzia che ha ravvisato una "violazione dell'obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90". Al provvedimento del Garante ha replicato il segretario della Cgil Maurizio Landini secondo il quale la legge 146 "prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso". Nel corso della giornata era avanzata anche la possibilità di ricorrere alla precettazione, ipotesi poi accantonata dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini per evitare, come si legge in una nota del Mit di "prove di forza" in una fase definita "delicata".

