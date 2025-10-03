Pro Gaza, ferita da lacrimogeno a Bologna rischia un occhio

Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine. Ora si trova al Sant’Orsola, dove i medici parlano di gravi danni a un occhio e di un possibile intervento chirurgico

Una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna è ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con gravi danni ad un occhio, che rischia di essere compromesso. La prognosi dei medici a riguardo è riservata e si valuterà, secondo quanto si apprende, di sottoporre la ragazza ad un intervento chirurgico. Tra i manifestanti risultano altri tre feriti portati in pronto soccorso dopo i disordini. Per impedire l'accesso alla stazione centrale e disperdere il corteo di Usb e collettivi sono stati sparati decine di lacrimogeni.