Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pro Gaza, giovane ferita da lacrimogeno a Bologna rischia di perdere un occhio

Cronaca
©Getty

Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in pieno volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell’ordine. Ora si trova al Sant’Orsola, dove i medici parlano di gravi danni a un occhio e di un possibile intervento chirurgico

ascolta articolo

Una giovane donna colpita al volto da un lacrimogeno sparato dalle forze dell'ordine durante le manifestazioni di ieri sera in zona stazione a Bologna è ricoverata all'ospedale Sant'Orsola con gravi danni ad un occhio, che rischia di essere compromesso. La prognosi dei medici a riguardo è riservata e si valuterà, secondo quanto si apprende, di sottoporre la ragazza ad un intervento chirurgico. Tra i manifestanti risultano altri tre feriti portati in pronto soccorso dopo i disordini. Per impedire l'accesso alla stazione centrale e disperdere il corteo di Usb e collettivi sono stati sparati decine di lacrimogeni. (MOBILITAZIONE PER GAZA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Cronaca: Ultime notizie

Pro Gaza, ferita da lacrimogeno a Bologna rischia un occhio

Cronaca

Durante le tensioni scoppiate ieri sera nei pressi della stazione, una ragazza è stata colpita in...

Sciopero generale, disagi per treni. Cgil: "100mila a Milano". LIVE

live Cronaca

Il Paese scende in piazza per protestare contro il blocco israeliano della Global Sumud Flotilla...

Guerra Ucraina, Putin: "Con missili Tomahawk nuova escalation". LIVE

live Cronaca

"Questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti" ha affermato il presidente...

Da Roma a Torino, oggi ancora manifestazioni pro Gaza. FOTO

Cronaca

Proseguono i cortei e le proteste in tutto il Paese a favore dell’azione della Global Sumud...

14 foto

Maltempo, trovato morto 63enne disperso nel Brindisino

Cronaca

L’anziano, originario di Ostuni, stava rientrando a casa con la moglie in due auto diverse quando...

Cronaca: i più letti