Sciopero 3 ottobre, scontri in tangenziale a Milano

Cronaca

A Milano si sono verificati scontri al termine della manifestazione per lo sciopero indetto da diversi sindacati. Lungo la tangenziale est alcuni manifestanti hanno dato origine a una guerriglia con lanci di oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni.

