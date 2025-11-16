Patrimoniale, quali imposte pesano sulla ricchezza: lo studio Cgia

Giorgia Meloni ha escluso più volte l’introduzione di imposte patrimoniali. "Con noi al governo queste bizzarre ricette tardo comuniste non passeranno", ha detto nei giorni scorsi la premier da Napoli. Dall’opposizione, Giuseppe Conte ha ribadito che una patrimoniale “non è all’ordine del giorno”. “La vera patrimoniale è quella che il governo ha messo sulla spalle degli italiani, aumentando le tasse”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle.