Patrimoniale in Europa, come funziona l’imposta negli altri Paesi?

Introduzione

In Italia si è tornati a parlare di patrimoniale dopo che il leader della Cgil Maurizio Landini ha proposto "un contributo di solidarietà all'1% dei 500mila italiani più ricchi, con una ricchezza superiore ai 2 milioni: così avremmo 26 miliardi da investire su sanità, assunzioni, scuola e per aumentare gli stipendi a tutti". "Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra. È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce", è stata la secca replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scatenato la reazioni delle varie forze di opposizione.

La segretaria del Pd Elly Schlein aveva aperto all'ipotesi parlando però di una tassa europea, e nel rispondere alla premier non usa mai la parola patrimoniale: "Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima Manovra interviene sull'Irpef e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito". Poi l'affondo più pesante: "Con che faccia si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi". Contrario a una patrimoniale è invece il leader del M5S Giuseppe Conte. "Non è all'ordine del giorno".

A oggi, secondo un’analisi di Tax Foundation, solo tre Paesi europei applicano un'imposta sul patrimonio netto, ovvero su tutta la ricchezza posseduta da una persona, al netto dei debiti: Norvegia, Spagna e Svizzera. Altri 4 invece - Francia, Italia, Belgio e Paesi Bassi - prevedono imposte sul patrimonio su determinati beni, ma non sul patrimonio netto di un individuo in sé.