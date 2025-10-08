La Francia discute di una patrimoniale per super-ricchi. Come funziona

Esplora tutte le offerte Sky
Francia, ipotesi patrimoniale super-ricchi. Come funzionerebbe? Il confronto con l'Italia

Il caos politico che sta attraversando Parigi è prima di tutto un'importante crisi economica. Per superarla si è tornati a parlare della proposta dell'economista Gabriel Zucman su una tassazione del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. Le persone coinvolte sarebbero meno di 2mila, le entrate per lo Stato tra i 15 e i 20 miliardi di euro. L'impatto è lo stesso che un progetto simile avrebbe in Italia. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" andata in onda il 7 ottobre

