Francia, il neo primo ministro Lecornu ha rassegnato le dimissioni

Sebastien Lecornu si è dimesso da primo ministro francese dopo soli 27 giorni dalla nomina, diventando il premier con il mandato più breve nella storia del Paese. Le dimissioni, accettate da Emmanuel Macron, arrivano dopo le critiche dell’opposizione e della destra per la composizione del nuovo governo. Lecornu farà una dichiarazione pubblica alle 10:45. Bardella: "Macron sciolga Parlamento". Mélenchon: “Ora valutare mozione destituzione Macron”

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron , che le ha accettate. Lo ha reso noto l’Eliseo. Nominato il 9 settembre, Lecornu è finito al centro delle critiche dell’opposizione e della destra dopo aver anticipato, domenica sera, parte della composizione del nuovo governo . Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea.

Lecornu farà una dichiarazione pubblica alle 10:45

Lecornu, come riferito dai suoi collaboratori, farà una dichiarazione alle 10:45 da Palazzo Matignon. Come riporta Le Figaro, lasciando Matignon — sede del governo — appena 27 giorni dopo la nomina, diventa il premier con il mandato più breve nella storia della Francia.

Le critiche sulla nuova squadra di governo



La squadra di governo presentata da Lecornu è stata duramente criticata per l'eccesso di continuità rispetto al passato, con la conferma di ben 12 dei 18 ministri dell'esecutivo precedente, come Bruno Retailleau (Interno), Jean-Noel Barrot (Esteri) e Gerald Darmanin (Giustizia). A suscitare le reazioni più forti è stato però il ritorno alla Difesa di Bruno Le Maire, che fu ministro dell'Economia dal 2017 al 2024. "Siamo sbalorditi", era stato il commento della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che aveva definito Le Maire "l'uomo che ha mandato in rovina la Francia". Le critiche non sono però arrivate solo dall'esterno ma anche dall'interno. Retalliau, presidente dei conservatori Republicains, ieri notte aveva protestato contro una squadra che "non rispecchia la rottura promessa" pur essendo stato lui stesso confermato. Retaillau aveva promesso una riunione d'urgenza del suo partito, alcuni esponenti del quale, come il presidente dell'Alta Francia, Xavier Bertrand, alle prime ore del mattino avevano chiesto il ritiro dei gaullisti dall'esecutivo affinchè "questo caos possa finire". "Se vogliamo ritrovare la fiducia, se vogliamo impedire al nostro Paese di affondare giorno dopo giorno, dobbiamo dire molto chiaramente che da ora in poi non parteciperemo più a questo caos, non parteciperemo più a questa farsa", aveva dichiarato l'ex ministro di Sarkozy a Rtl.

Bardella: “Macron sciolga Parlamento”

Dure le reazioni politiche. Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha chiesto al presidente francese di sciogliere l'Assemblea Nazionale e convocare nuove elezioni. "Non può esserci un ripristino della stabilità senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale", ha dichiarato Bardella al suo arrivo alla sede del partito nazionalista. Il Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen e presieduto da Bardella, ha inoltre affermato che “il macronismo è morto”, chiedendo al presidente di scegliere “in fretta” tra le due opzioni sul tavolo: lo "scioglimento o le dimissioni".

Bayrou: "Riserbo" per situazione pesante e grave



L'ex premier francese, François Bayrou, ha invece chiesto “riserbo” dinanzi ad una situazione ritenuta “pesante e preoccupante”. Bayrou ha rifiutato di commentare ulteriormente, sottolineando la necessità di mantenere “un minimo di riserbo “in queste circostanze tanto pesanti quanto preoccupanti".

Mélenchon: “Ora valutare mozione destituzione Macron”



La France Insoumise (Lfi) ha sollecitato l’”esame immediato” della mozione di destituzione del presidente, Emmanuel Macron. “Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l'esame immediato depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron”, ha scritto in un messaggio pubblicato su X il leader del partito della sinitra radicale, Jean-Luc Mélenchon. "Il conto alla rovescia è iniziato. Macron deve andarsene", ha dichiarato su X Mathilde Panot, esponente di spicco della sinistra radicale francese. La presidente del gruppo La France Insoumise (Lfi) all'Assemblea nazionale ha deplorato il fatto che "tre primi ministri sono stati sconfitti in meno di un anno" in Francia.

Da Barnier appello alla calma: “Pensare al popolo"



L’ex primo ministro Michel Barnier, che fa parte del comitato strategico di Les Republicains, ha lanciato un "appello alla calma" e a "pensare al popolo francese".