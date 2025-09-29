Francia, denuncia per falso Lecornu: "Non ha il Master come dice"

La denuncia del tribunale dei ministri

A metà settembre il sito di informazioni Mediapart ha rivelato che Lecornu non ha il diploma di master - che si ottiene in due anni di corso - nonostante le informazioni riportate sulla pagina sul sito del ministero della Difesa, quando era ancora ministro, la sua pagina LinkedIn e la presentazione del suo profilo in occasione di una conferenza universitaria. Interrogato in merito da Le Parisien, Lecornu ha risposto di aver "convalidato il suo master in diritto all'Università Panthéon-Assas" di Parigi. La laurea, che corrispondeva a un "Bac + 4" (quattro anni di corso dopo la maturità), è stata sostituita dal master, di livello "Bac+5" dopo la riforma negli anni 2000. "Ho ottenuto la mia laurea in diritto, quindi un Master 1. In questa falsa polemica - ha detto Lecornu - ho avvertito del disprezzo sociale". Sul suo sito ufficiale, il premier menziona oggi soltanto "studi di diritto all'università Paris 2 Panthéon Assas", senza precisare.