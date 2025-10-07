Esplora tutte le offerte Sky
La Francia ha il peggiore buco di bilancio dell'Eurozona

Economia

Il deficit francese è previsto essere il più alto dell'Eurozona nel 2026. Un buco di bilancio che nessuna maggioranza in Parlamento sembra in grado di sanare. Lo Skywall di Lorenzo Borga

