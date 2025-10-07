Il deficit francese è previsto essere il più alto dell'Eurozona nel 2026. Un buco di bilancio che nessuna maggioranza in Parlamento sembra in grado di sanare. Lo Skywall di Lorenzo Borga
Prossimi Video
Campania, smantellata rete di truffe bancarie online
Cronaca
La Francia ha il peggiore buco di bilancio dell'Eurozona
Economia
Bernini condanna aggressione professore Casella: violenza non è mai giustificata
Politica
Immunità a Ilaria Salis approvata per un solo voto
Politica
Il confronto Toscana, faccia a faccia tra Giani e Tomasi su fine vita
Politica
Il confronto Toscana, faccia a faccia tra Giani e Tomasi su lavoro
Politica
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 ottobre 2025
Economia