Il filmato è stato condiviso anche dal vicepresidente Usa Vance a sostegno della teoria della legittima difesa da parte del poliziotto. Ma il filmato mostra, come gli altri, la donna essere freddata mentre fa retromarcia, senza mostrare alcuna intenzione di voler investire l'agente
Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance ha condiviso sul suo account X un nuovo video dell'uccisione di Renee Good a Minneapolis che mostra l'incidente dal punto di vista dell'agente. Il filmato era stato pubblicato per la prima volta dal sito conservatore del Minnesota Alpha News. "A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell'ordine non è stato investito da un'auto e ha assassinato una donna innocente", scrive il vice presidente sotto al video. "La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa", aggiunge Vance. Tuttavia, il filmato di soli 30 secondi non mostra l'agente investito o in pericolo, ma al contrario, proprio come negli altri video, si vede l'auto dare retromarcia quando l'agente le spara a bruciapelo.