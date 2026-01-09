Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance ha condiviso sul suo account X un nuovo video dell'uccisione di Renee Good a Minneapolis che mostra l'incidente dal punto di vista dell'agente. Il filmato era stato pubblicato per la prima volta dal sito conservatore del Minnesota Alpha News. "A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell'ordine non è stato investito da un'auto e ha assassinato una donna innocente", scrive il vice presidente sotto al video. "La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa", aggiunge Vance. Tuttavia, il filmato di soli 30 secondi non mostra l'agente investito o in pericolo, ma al contrario, proprio come negli altri video, si vede l'auto dare retromarcia quando l'agente le spara a bruciapelo.