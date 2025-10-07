Francia, cosa succederebbe se si andasse oggi al voto? Gli scenari

Le dimissioni di Lecornu da premier francese sono l'ultimo capitolo di un'impasse politica sempre più difficile da superare. Cosa succederebbe nel caso in cui Macron si dimettesse da presidente? O se decidesse semplicemente di sciogliere il Parlamento? E da dove viene la crisi in corso? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", andata in onda il 6 ottobre