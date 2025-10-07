Esplora tutte le offerte Sky
Crisi governo Francia, cosa succederebbe se si andasse oggi al voto? Gli scenari

Mondo fotogallery
10 foto
Ansa/Sky TG24

Le dimissioni di Lecornu da premier francese sono l'ultimo capitolo di un'impasse politica sempre più difficile da superare. Cosa succederebbe nel caso in cui Macron si dimettesse da presidente? O se decidesse semplicemente di sciogliere il Parlamento? E da dove viene la crisi in corso? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", andata in onda il 6 ottobre

Francia, cosa succederebbe se si andasse oggi al voto? Gli scenari

Mondo

Le dimissioni di Lecornu da premier francese sono l'ultimo capitolo di un'impasse politica sempre...

10 foto

Superluna, lo spettacolo nei cieli da New York a Taiwan. FOTO

Scienze

La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in...

6 foto
Superluna

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Tanti i temi che si spartiscono le aperture delle edizioni odierne. In primo piano l'esito delle...

13 foto

Vladimir Putin compie 73 anni: dal Kgb al Cremlino, la fotostoria

Mondo

Nato il 7 ottobre 1952, l'ex agente segreto sovietico del Kgb - dopo la caduta del Muro di...

39 foto

Amazon Prime Day 2025, 15 migliori offerte di ottobre. FOTO

GUIDA ACQUISTI

L'Amazon Prime Day 2025 porta su Amazon centinaia di offerte imperdibili su tecnologia, prodotti...

15 foto

    Milan-Como, da Uefa ok a disputare la partita di Serie A in Australia

    Sport

    Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è più vicina la possibilità di...

    Trump: decisione su missili Tomahawk. Mosca: Ue verso escalation. LIVE

    live Mondo

    Voglio "porre alcune domande" agli ucraini su come intendono usare i missili, ha detto Trump....

    In Israele commemorazioni per 7 ottobre. Colloqui Egitto positivi LIVE

    live Mondo

    Il primo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso in un “clima...