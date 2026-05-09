Il passaggio in Cassazione è il primo passo dell’iter che mira a portare il testo all’attenzione del Parlamento. Il comitato ha annunciato l’avvio nei prossimi sei mesi della raccolta delle 50mila firme necessarie attraverso banchetti e una piattaforma elettronica. “L’obiettivo dichiarato è raccogliere un numero maggiore di adesioni per promuovere un confronto pubblico sul tema delle disuguaglianze sociali ed economiche”, fanno sapere i proponenti. Secondo il comitato “la proposta rappresenterebbe un primo segnale di ripristino della progressività fiscale prevista dall'articolo 53 della Costituzione”.