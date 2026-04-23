I miliardari nel mondo sono 3.110 e il numero è in forte ascesa

Attualmente nel mondo ci sono 3.110 miliardari e, nell'arco dei prossimi anni, questo numero potrebbe anche aumentare, arrivando a raggiungere i circa 4.000 (3.915 per l'esattezza) entro il 2031, con un rialzo del 25%. A sostenerlo sono i dati emersi da un'analisi condotta dagli esperti dell'agenzia immobiliare "Knight Frank " e riportata nei dettagli dal " The Guardian ".

I profitti relativi al mondo della tecnologia

Il rapporto ha indicato, entrando nel dettaglio, che la classe dei multimilionari si sta espandendo in maniera piuttosto rapida, con il numero di persone con un patrimonio di almeno 30 milioni di dollari in tutto il mondo che è passato da 162.191 nel 2021 ai 713.626 di oggi. In sostanza, rimanendo ai numeri, si tratta di un aumento di oltre il 300%. Come ha spiegato Liam Bailey, responsabile della ricerca presso l'agenzia immobiliare, l'ammontare odierno della ricchezza di miliardari e milionari è stata favorito ma soprattutto "potenziata" dai profitti derivanti dal mondo della tecnologia, in particolare considerando l'ambito dell'intelligenza artificiale. "La capacità di far crescere un'azienda non è mai stata così alta", hanno sottolineato gli esperti. Aggiungendo che questo "ha alimentato la capacità di fare grandi fortune rapidamente, potenziata dalla tecnologia e dall'IA".

Cosa aspettarsi per il futuro

In base a quanto emerso dalla ricerca, è stato possibile anche fare una previsione per il futuro. Secondo gli esperti, infatti, il numero di miliardari dovrebbe crescere in generale anche nei prossimi anni, molto più rapidamente nell'Arabia Saudita, grazie al petrolio, più che raddoppiando da 23 nel 2026 a una previsione di 65 nel 2031. Ma non solo perchè, ad esempio, la popolazione di super ricchi dovrebbe crescere anche in Polonia dove potrebbe raddoppiare passando da 13 a 29 così come in Svezia, passando da 32 a 58.

Il divario con i meno ricchi

Il tutto mentre il divario tra i più ricchi e i più poveri del mondo continua a dilatarsi. L'anno scorso, è stato segnalato, il rapporto sulla disuguaglianza nel mondo aveva segnalato che meno di 60.000 persone - lo 0,001% della popolazione mondiale - controllano una ricchezza tre volte superiore a quella dell'intera metà più povera dell'umanità. E nel 2025 Oxfam aveva rilevato che i miliardari possiedono una ricchezza complessiva di 18.000 miliardi di dollari.

I "Paperoni"

Rimanendo in tema di super ricchi, secondo Forbes, è l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, la persona ad oggi più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 785,5 miliardi di dollari. Al secondo posto c'è Larry Page, uno dei fondatori di Google, con un patrimonio netto di 272,5 miliardi di dollari, mentre al terzo posto ecco il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio netto di 259 miliardi di dollari. Un dato curioso emerge considerando il Nord America che, attualmente,ospita poco meno di un terzo della popolazione mondiale di miliardari ma che secondo le previsioni, verrà negli anni a venire superato dall'Asia-Pacifico, proprio entro il 2031. A quel punto, i miliardari di questa area del mondo dovrebbero rappresentare il 37,5% del totale, rispetto al 27,8% del Nord America.