L’annuncio è stato dato da Andrea Stroppa, emissario italiano di Musk in Italia, in occasione dei 2779 anni dalla fondazione della città. Non è stato riferito quale sia l’ente ricettore della generosa elargizione e quali siano le opere che ne beneficieranno

"In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha donato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana". Lo ha annunciato Andrea Stroppa, referente del patron di Tesla in Italia. Con questa donazione salirebbe a circa 4 milioni il contributo del magnate di X per la Capitale. Le nuove risorse - specifica Stroppa - "sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali in Italia e in altri Paesi del Mediterraneo, un tempo parte dell'impero romano". Tra le iniziative finanziate, si apprende, ci sono scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale e attività di ricerca.