Introduzione

Nel 2025 il mercato immobiliare di lusso nel nostro Paese ha confermato i segnali di crescita mostrati negli anni precedenti, con un andamento positivo di tutti i principali indicatori. L’offerta di abitazioni di pregio ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024 e anche la quota di stock di lusso sul totale del mercato residenziale italiano si è ampliata, passando dal 2,6% del 2024 al 4% del 2025. Al contempo, sia la pressione di domanda - intesa come numero medio di contatti per singolo annuncio - che i contatti totali - l’indicatore più significativo per misurare l’andamento dell’interesse di potenziali investitori e acquirenti - non hanno accennato a diminuire, registrando invece rispettivamente un +4% e un +22% su base annua. È quanto emerge dalla quinta edizione dell’Osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia, realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it.